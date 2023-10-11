Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Inter Milan Diprediksi akan Bersaing Ketat dengan AC Milan dalam Perebutan Gelar Juara Liga Italia 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |03:03 WIB
Inter Milan Diprediksi akan Bersaing Ketat dengan AC Milan dalam Perebutan Gelar Juara Liga Italia 2023-2024
Inter Milan diprediksi bakal bersaing ketat dengan AC Milan di Liga Italia 2023-2024 (Foto: UEFA)
INTER Milan diprediksi akan bersaing ketat dengan AC Milan dalam perebutan gelar juara Liga Italia 2023-2024. Hal tersebut disampaikan oleh mantan pemainnya, yakni Borja Valero.

Saat ini, Inter Milan masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 18 poin. Tim berjuluk Nerazzurri itu ditempel ketat oleh rival sekotanya, AC Milan, yang ada di posisi dua dengan koleksi poin yang sama.

Persaingan ketat semakin terasa karena sang juara bertahan Napoli membayangi di peringkat tiga dengan 14 poin. Sementara Juventus yang ada di urutan empat dengan perolehan poin yang sama.

Kendati kompetisi baru berjalan tujuh pekan, Valero menilai Inter Milan menjadi kandidat kuat untu memenangkan perburuan gelar juara. Menrutnya, mantan timnya itu memiliki keuntungan yang lebih banyak dibanding pesaing lainnya, termasuk AC Milan, Napoli, dan Juventus.

Walaupun Valero sadar bahwa musim kompetisi masih sangat panjang. Mengingat, Liga Italia musim ini baru berjalan tujuh pekan. Meski begitu, mantan pemain Fiorentina ini cukup optimistis Inter Milan bisa merebut Scudetto dengan bersaing ketat bersama AC Milan.

"Di atas kertas Inter memiliki sedikit lebih baik daripada yang lain, mereka sangat bagus di pasar transfer, mereka memiliki dua pilihan tingkat atas di semua peran," kata Valero, dikutip dari Tuttomercato, Sabtu (7/10/2023).

