Shin Tae-yong Pilih Ramadhan Sananta dan Rafael Struick Isi Lini Depan Timnas Indonesia Kontra Brunei Darussalam?

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berpotensi memainkan dua penyerang sekaligus di lini depan saat melawan Brunei Darussalam. Lantas, apakah Shin Tae-yong bakal pilih Ramadhan Sananta dan Rafael Struick di lini depan skuad Garuda kontra skuad Tebuan?

Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dalam dua leg. Pasukan Shin Tae-yong itu lebih dulu menjamu Brunei Darussalam pada leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (12/10/2023) pukul 19.00 WIB.

Lima hari kemudian, skuad Timnas Indonesia akan melawat ke markas Brunei Darussalam di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Selasa (17/10/2023) pukul 19.15 WIB. Shin Tae-yong pun telah memanggil 26 pemain terbaiknya untuk melawan Tebuan -julukan Brunei Darussalam.

Dari 26 nama yang dipanggil Shin Tae-yong, 5 di antaranya berposisi sebagai penyerang, yakni Ramadhan Sananta, Rafael Struick, Hokky Caraka, Dimas Drajad, dan Dendy Sulistyawan. Melihat opsi penyerang yang cukup banyak, Shin Tae-yong kemungkinan akan memasang dua striker.

Sebab demikian, Shin Tae-yong diprediksi akan menerapkan formasi 3-5-2 untuk Timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam. Dua pemain terdepan skuad Garuda pun berpotensi diisi oleh Ramadhan Sananta dan Rafael Struick.

Mengingat, kedua striker yang sama-sama berusia 20 tahun itu memiliki kecepatan dan penguasaan bola yang cukup baik serta finishing yang tajam. Bukan hanya itu, keduanya memiliki postur tubuh yang tinggi dan kerap memenangkan duel di udara khususnya Ramadhan Sananta.