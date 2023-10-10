Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Pilih Ramadhan Sananta dan Rafael Struick Isi Lini Depan Timnas Indonesia Kontra Brunei Darussalam?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |18:21 WIB
Shin Tae-yong Pilih Ramadhan Sananta dan Rafael Struick Isi Lini Depan Timnas Indonesia Kontra Brunei Darussalam?
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berpotensi memainkan dua penyerang sekaligus di lini depan saat melawan Brunei Darussalam. Lantas, apakah Shin Tae-yong bakal pilih Ramadhan Sananta dan Rafael Struick di lini depan skuad Garuda kontra skuad Tebuan?

Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dalam dua leg. Pasukan Shin Tae-yong itu lebih dulu menjamu Brunei Darussalam pada leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (12/10/2023) pukul 19.00 WIB.

Lima hari kemudian, skuad Timnas Indonesia akan melawat ke markas Brunei Darussalam di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Selasa (17/10/2023) pukul 19.15 WIB. Shin Tae-yong pun telah memanggil 26 pemain terbaiknya untuk melawan Tebuan -julukan Brunei Darussalam.

Dari 26 nama yang dipanggil Shin Tae-yong, 5 di antaranya berposisi sebagai penyerang, yakni Ramadhan Sananta, Rafael Struick, Hokky Caraka, Dimas Drajad, dan Dendy Sulistyawan. Melihat opsi penyerang yang cukup banyak, Shin Tae-yong kemungkinan akan memasang dua striker.

Ramadhan Sananta

Sebab demikian, Shin Tae-yong diprediksi akan menerapkan formasi 3-5-2 untuk Timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam. Dua pemain terdepan skuad Garuda pun berpotensi diisi oleh Ramadhan Sananta dan Rafael Struick.

Mengingat, kedua striker yang sama-sama berusia 20 tahun itu memiliki kecepatan dan penguasaan bola yang cukup baik serta finishing yang tajam. Bukan hanya itu, keduanya memiliki postur tubuh yang tinggi dan kerap memenangkan duel di udara khususnya Ramadhan Sananta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178831/erick_thohir_bersama_patrick_kluivert-upRE_large.jpg
Sebelum Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Diminta Klarifikasi soal Pemecatan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178817/shin_tae_yong_sempat_diisukan_ribut_dengan_salah_satu_pemain_timnas_indonesia_shintaeyong7777-YICT_large.jpg
Mantan Penerjemah Shin Tae-yong: Kalimat STY Out atau Saya Out Bukan di Ruang Ganti Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178807/patrick_kluivert-SrGF_large.jpg
Media Amerika Soroti Pemecatan Patrick Kluivert, Sebut Reaksi Berlebihan PSSI Hancurkan Mimpi Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178804/ada_pemain_timnas_indonesia_yang_menanyakan_potensi_comeback_ke_skuad_garuda_shintaeyong7777-Uk8y_large.jpg
Ada Pemain Timnas Indonesia yang Tanya Potensi Shin Tae-yong Comeback ke Skuad Garuda, Siapa Dia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/49/1635997/breaking-news-marc-marquez-absen-hingga-akhir-musim-motogp-2025-xgi.webp
Breaking News, Marc Marquez Absen hingga Akhir Musim MotoGP 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/06/miliano_jonathans.jpg
Miliano Jonathans Masuk Skuad FC Utrecht Vs Freiburg di Liga Europa, tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement