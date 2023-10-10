7 Ajang yang Dijalani Shin Tae-yong Bersama Timnas Indonesia jika Dapat Kontrak 3 Tahun Tambahan dari PSSI, Nomor 1 Piala Dunia 2026?

Berikut 7 ajang yang dijalani Shin Tae-yong jika dapat kontrak tambahan 3 tahun bersama Timnas Indonesia

SEBANYAK 7 ajang yang dijalani Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia jika mendapat kontrak 3 tahun tambahan dari PSSI akan diulas Okezone. Menurut Shin Tae-yong, detail perpanjangan kontrak antara dirinya dengan PSSI sedang didiskusikan.

"Kalau tidak salah, itu (perpanjangan kontrak) akan diumumkan secara resmi," kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Senin 9 Oktober 2023.

"Sedang dalam pembicaraan juga dengan Pak Erick. Jadi, tunggu saja," lanjut pelatih 53 tahun tersebut.

Beredar kabar, PSSI memberikan kontrak tiga tahun kepada PSSI. Hal itu berarti Shin Tae-yong terikat kontrak bersama Timnas Indonesia hingga Desember 2026 atau Juni 2027. Dalam periode tersebut, ada beberapa ajang yang dijalani Shin Tae-yong. Apa saja?

Berikut 7 Ajang yang Dijalani Shin Tae-yong jika Dapat Kontrak 3 Tahun Bersama Timnas Indonesia:

7. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia/Kualifikasi Piala Asia 2027





Shin Tae-yong akan memimpin Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Babak pertama berlangsung pada 12 dan 17 Oktober 2023, dan Timnas Indonesia dipertemukan dengan Brunei Darussalam.

Jika menang atas Brunei, Timnas Indonesia akan tampil di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang berlangsung pada November 2023 hingga Juni 2024. Andai finis di posisi dua besar, Timnas Indonesia akan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, sekaligus menyegel tempat di putaran final Piala Asia 2027!

Babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia berlangsung pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Jika Timnas Indonesia finis dua besar, skuad Garuda otomatis lolos ke Piala Dunia 2026.

6. Piala AFF 2024 dan 2026





Piala AFF 2024 dan 2026 dilangsungkan pada akhir tahun. Berhubung gagal di dua penampilan perdana (2020 dan 2022), Shin Tae-yong diprediksi membidik trofi pada edisi 2024 dan 2024.