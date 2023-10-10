Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSS Sleman Ganti Pelatih, Marian Mihail Tengah Dipertimbangkan Jadi Direktur Teknik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |17:24 WIB
PSS Sleman Ganti Pelatih, Marian Mihail Tengah Dipertimbangkan Jadi Direktur Teknik
Marian Mihail sedang dipertimbangkan menjadi Direktur Teknik PSS Sleman (Foto: PSS Sleman)
A
A
A

SLEMAN - PSS Sleman resmi mencopot Marian Mihail dari kursi pelatih dan digantikan Bertrand Crasson. Namun, pria asal Rumania itu tengah dipertimbangkan untuk berganti peran menjadi direktur teknik.

Kabar itu diungkapkan oleh Presiden Direktur PT Putra Sleman Sembada (PT PSS), Gusti Randa. Ia berharap penunjukan Crasson diharapkan bisa mendongkrak posisi Super Elang Jawa di Liga 1 2023-2024.

Marian Mihail

Meski mengganti posisi Mihail, Gusti mengakui kualitasnya. Ia juga menjelaskan sang mantan pelatih ingin istirahat bersama keluarga tercintanya.

“Marian menurut saya adalah pelatih yang mempunyai karakter dan disiplin kuat dan telah membentuk karakter dan disiplin para pemain PSS Sleman," ujar Gusti Randa, dikutip situs resmi PSS Sleman, Selasa (10/10/2023).

"Penunjukan Crasson juga terkait dengan target kedepan untuk dapat tembus menjadi tim papan atas, dan Pak Marian juga ingin istirahat menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga," sambungnya.

Lebih lanjut, Gusti Randa berharap Crasson benar-benar bisa membawa PSS Sleman kembali ke jalur positif. Manajemen juga akan meningkatkan pembinaan tingkat akademi yang saat ini memiliki 4 tim yaitu PSS U-13, U-16, U-18 dan U-20.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1636019/pramono-anung-ikut-kategori-lari-10-km-di-jakarta-running-festival-2025-yer.webp
Pramono Anung Ikut Kategori Lari 10 Km di Jakarta Running Festival 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/erick_thohir.jpg
Tak Gentar Hadapi IOC, Erick Thohir: Indonesia Tetap Aktif di Ajang Dunia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement