HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nadeo Argawinata Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026, Borneo FC Beri Dukungan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |05:11 WIB
Nadeo Argawinata Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026, Borneo FC Beri Dukungan
Nadeo Argawinata kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

BORNEO FC resmi melepas kiper andalannya, Nadeo Argawinata, ke Timnas Indonesia untuk menghadapi Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pihak Borneo FC pun memberi dukungan penuh kepada Nadeo agar bekerja apik guna membawa Timnas Indonesia lolos ke babak berikutnya.

Seperti diketahui, Nadeo Argawinata masuk daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia melawan Bruneo Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Adapun pertandingan nantinya terdiri dua pertemuan.

Nadeo Argawinata

Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu pada laga pertama. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 12 Oktober 2023.

Kemudian, Skuad Garuda akan gantian bertolak ke Brunei Darussalam. Laga leg II akan digelar di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah pada Selasa 17 Oktober 2023.

Dalam agenda itu, masing-masing klub memang sudah selayaknya untuk melepas para pemain yang mendapat panggilan Timnas Indonesia. Pasalnya, ajang itu merupakan agenda resmi FIFA sehingga tidak ada alasan bagi klub untuk tidak melepas pemainnya. Mengingat, juga kompetisi berhenti untuk sementara selama jeda internasional.

"Nadeo Argawinata mendapat pemanggilan Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Brunei Darussalam," tulis Borneo FC dalam akun instagram resminya.

"Kasih lolos fase berikutnya Nad, Manyala!" sambungnya.

Halaman:
1 2
      


