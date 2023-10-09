Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Bongkar Penyebab Philippe Troussier Tak Pilih Timnas Indonesia Jadi Lawan Timnas Vietnam di FIFA Matchday Oktober 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |00:11 WIB
Media Malaysia Bongkar Penyebab Philippe Troussier Tak Pilih Timnas Indonesia Jadi Lawan Timnas Vietnam di FIFA Matchday Oktober 2023
Duel Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: PSSI)
MEDIA Malaysia, Makan Bola, membeberkan penyebab pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, tak memilih Timnas Indonesia untuk jadi lawan timnya di FIFA Matchday Oktober 2023. Diketahui, Philippe Troussier lebih memilih Timnas China.

Menurut Makan Bola, Troussier tak memilih Timnas Indonesia ataupun Thailand karena Vietnam butuh lawan kuat. Tetapi, Troussier sadar bahwa menantang Timnas Indonesia atau Thailand bakal menarik minat penonton.

Timnas Vietnam

“Saya tahu pertandingan melawan China, Thailand, atau Indonesia sangat menarik bagi para penggemar karena sejarah pertandingan kedua tim," kata Troussier, dikutip dari Makan Bola, Senin (9/10/2023).

"Namun, saat ini peringkat Timnas China lebih tinggi dari Timnas Vietnam di peringkat FIFA. Yang lebih penting, bagi saya adalah apa yang akan terjadi di lapangan," sambungnya.

Selain itu, Troussier juga ingin tim besutannya mendapat perlawanan berarti dari tim yang memiliki kekuatan. Dirinya mengungkapkan memiliki misi untuk memberi jam terbang kepada pemain-pemain yang baru dipanggil ke timnas senior Vietnam.

Halaman:
1 2
      
