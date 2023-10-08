Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asisten Shin Tae-yong Minta Hal Ini Usai Stefano Lilipaly Tak Dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Lawan Brunei Darussalam

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |21:46 WIB
Asisten Shin Tae-yong Minta Hal Ini Usai Stefano Lilipaly Tak Dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Lawan Brunei Darussalam
Stefano Lilipaly kala berlatih bersama Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@stefanolilipaly)
ASISTEN Shin Tae-yong, Nova Arianto, buka suara usai Stefano Lilipaly tak dipanggil ke Timnas Indonesia untuk lawan Brunei Darussalam. Asisten pelatih Timnas Indonesia itu meminta pencinta sepakbola Tanah Air untuk menghormati keputusan Shin Tae-yong dalam pemanggilan pemain skuad Garuda kali ini.

Ya, Timnas Indonesia akan menantang Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dalam dua leg. Laga leg I bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023, sementara leg II akan berlangsung di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Selasa 17 Oktober 2023.

Stefano Lilipaly

Shin Tae-yong telah memanggil total 26 pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi Brunei Darussalam. Dari 26 nama tersebut, di antaranya, ada pemain-pemain langganan yang biasa memperkuat skuad Garuda, yakni Marc Klok, Ricky Kambuaya, hingga Witan Sulaeman.

Selain itu, ada 8 pemain abroad alias berkarier di luar negeri. Di antaranya, ada Rafael Struick (ADO Den Haag/Belanda), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze/Belgia), Sandy Walsh (KV Mechelen/Belgia), Shaye Pattynama (Viking FK/Norwegia), hingga Elkan Baggott (Ipswich Town/Inggris).

Namun, Shin Tae-yong tidak memanggil Stefano Lilipaly. Padahal, penyerang sayap 33 tahun itu sedang on fire bersama Borneo FC di Liga 1 2023-2024 dengan telah mengoleksi 6 gol dan 8 assist dari 15 pertandingan. Sehingga, sejumlah netizen mempertanyakan mengapa sang pemain naturalisasi ini tidak dipanggil.

Menurut Nova Arianto, Shin Tae-yong memiliki filosofi tersendiri dan mempertimbangkan attitude hingga karakter dalam pemilihan pemain ke Timnas Indonesia. Atas dasar itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak memanggil sejumlah pemain lain, termasuk Stefano Lilipaly.

