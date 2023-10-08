5 Alasan Timnas Indonesia Bakal Hajar Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Penyebab Garuda Jadi Menakutkan

TERDAPAT 5 alasan Timnas Indonesia bakal hajar Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, Garuda berjumpa Brunei di putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kedua tim pun akan bermain dua leg, yang mana leg pertama akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Indonesia pada 12 Oktober 2023. Lalu leg kedua digelar di Brunei pada 17 Oktober 2023.

Secara di atas kertas, pasukan Shin Tae-yong dipercaya mampu menang atas Brunei. Lantas apa saja alasannya?

Berikut 5 Alasan Timnas Indonesia Bakal Hajar Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:

5. Sedang On Fire





Timnas Indonesia sedang on fire karena dalam laga terakhir, skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil menang dengan skor 2-0 atas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Pada saat itu sejatinya Shin Tae-yong tak bisa diperkuat skuad terbaiknya.

Sebab ada sejumlah pemain yang dialihkan ke Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Hebatnya, dengan skuad seadanya Timnas Indonesia tetap bermain baik dan menang 2-0 berkat gol Dendy Sulistyawan dan Egy Maulana Vikri.

4. Unggul Rekor Pertemuan





Timnas Indonesia cukup sering berjumpa dengan Brunei. Sejak bertemu pada 1977, tercatat Timnas Indonesia sudah melawan Brunei sebanyak 11 laga resmi.

Hasilnya, Timnas Indonesia menang tujuh kali, dua imbang, dan dua kali kekalahan. Dalam pertemuan terakhir di Piala AFF 2022, Timnas Indonesia bahkan menang dengan skor 7-0.