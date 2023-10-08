Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Ranking FIFA Timnas Indonesia jika 2 Kali Menang Lawan Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Naik 4 Tingkat!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |16:48 WIB
Prediksi Ranking FIFA Timnas Indonesia jika 2 Kali Menang Lawan Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Naik 4 Tingkat!
Timnas Indonesia berpotensi naik 4 posisi jika sukses kalahkan Brunei Darussalam. (Foto: PSSI)
PREDIKSI ranking FIFA Timnas Indonesia jika dua kali menang melawan Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Berdasarkan perolehan poin yang kemungkinan diraih Garuda usai melawan Brunei, pasukan Shin Tae-yong berpeluang naik empat peringkat!

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 147 di ranking FIFA. Posisi berpotensi berubah karena Garuda memiliki agenda menghadapi Brunei sebanyak dua pertandingan di putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Leg pertama akan digelar di Indonesia, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 12 Oktober 2023. Sedangkan leg kedua berlangsung di Brunei dan akan dihelat pada 17 Oktober 2023.

Andai Timnas Indonesia mampu memenangkan dua laga melawan Brunei, skuad Garuda otomatis lolos ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun, tak hanya lolos, Timnas Indonesia juga berpeluang naik dari peringkat 147 dunia ke 143.

Shin Tae-yong

Sebab kemenangan atas Brunei di dua laga nanti akan membuat Timnas Indonesia meraih total 17,32 poin. Dengan tambahan 17,32 poin itu, Timnas Indonesia pun akan mengoleksi 1,070.19 poin.

Jumlah tersebut sudah cukup untuk tim asuhan Shin Tae-yong itu melewati empat negara, yakni St Kitts and Nevis (146), Suriname (145), Eswatini (144) dan Lithuania (143). Namun, dengan syarat keempat negara itu pun tidak meraih hasil maksimal pada pertandingan bulan ini.

