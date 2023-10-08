Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Terpukau dengan Kemenangan 12-0 Timnas Futsal Indonesia atas Makau di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |16:25 WIB
Media Malaysia Terpukau dengan Kemenangan 12-0 Timnas Futsal Indonesia atas Makau di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024
Timnas Futsal Indonesia menang 12-0 atas Makau di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024. (Foto: Instagram/federasifutsal_id)
MEDIA asal Malaysia, Makan Bola, tampak terpukau dengan penampilan Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024. Sebab pada laga perdananya di Grup B, Timnas Futsal Indonesia berhasil menang besar 12-0 atas Makau usai mampu memperlihatkan penampilan luar biasa.

Ya, Timnas Futsal Indonesia mengawali kiprahnya dengan manis di babak penyisihan grup Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024. Pasalnya, Skuad Garuda mengunci kemenangan telak 12-0 atas Makau di Green Hall, Dammam, Arab Saudi pada Sabtu 7 Oktober 2023 malam WIB.

Pada laga tersebut, Syauqi Saud menjadi bintang. Pasalnya, dia sukses menyumbang lima gol untuk Timnas Futsal Indonesia. Lalu Evan Soumilena dengan catatan hattrick, Ardiansyah Runtuboy dua gol, Samuel Eko menyumbangkan satu gol, dan satu gol lainnya dicetak oleh sebuah aksi bunuh diri pemain Makau.

Timnas Futsal Indonesia vs Makau

Kemenangan telak yang diraih Timnas Futsal Indonesia itu jelas cukup menyita perhatian publik Tanah Air. Namun tak hanya publik Indonesia saja, melainkan kesuksesan tim polesan Marcos Sorato itu juga turut menyita perhatian media Malaysia.

"Aksi anak asuh Marcos Sorato sukses mengalahkan Macau, 12-0," tulis Makan Bola dalam artikelnya, Minggu (8/10/2023).

