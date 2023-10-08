Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ranking Timnas Futsal Indonesia Berpotensi Melesat Kelar Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |13:29 WIB
Ranking Timnas Futsal Indonesia Berpotensi Melesat Kelar Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024!
Aksi Timnas Futsal Indonesia vs Makau di Kualifikasi Piala Asia futsal 2024. (Foto: Instagram/federasifutsal_id)
A
A
A

RANKING Timnas Futsal Indonesia berpotensi melesat kelar Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024! Dalam hal ini, ranking skuad Garuda bisa naik jika selalu menang berturut-turut dalam tiga pertandingan di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024.

Timnas Futsal Indonesia sendiri tergabung di Grup B pada Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 yang telah dimulai sejak 7 hingga 11 Oktober 2023. Skuad Garuda segrup dengan tuan rumah Grup B yakni Arab Saudi, Afghanistan, dan Makau.

Timnas Futsal Indonesia menjalani laga perdananya di Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 dengan manis. Tim asuhan Marcos Sorato itu sukses membantai Makau dengan skor 12-0 di Dammam, Arab Saudi, pada Sabtu (7/10/2023) malam WIB.

Gol-gol kemenangan Timnas Futsal Indonesia dicetak oleh gol bunuh diri Antonio (3'), brace Ardiyansyah Runtuboy (4', 37'), hattrick Syauqi Saud (16', 18', 39'), Alfajri Zikri (17'), Samuel Eko (23'), Ka Chon (28' bunuh diri), dan hattrick Evan Soumilena (34', 39', 39').

Berkat kemenangan ini, Timnas Futsal Indonesia berada di puncak klasemen sementara Grup B kualifikasi Piala Asia Futsal 2024. Evan Soumilena dan kolega mengungguli Arab Saudi dan Afghanistan yang baru akan bertanding malam ini.

Timnas Futsal Indonesia

Usai membantai Makau, Timnas Futsal Indonesia akan ditantang Afghanistan pada Senin 9 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB. Kemudian pada laga pamungkas, Timnas Futsal Indonesia bakal menantang Arab Saudi pada Rabu 11 Oktober 2023 pukul 23.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
