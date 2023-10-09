Jadi Momen Berkesan, Olivier Giroud Bakal Pajang Jersey Mike Maignan Usai Jadi Kiper Dadakan AC Milan Lawan Genoa

LAGA Genoa vs AC Milan di pekan ke-8 Liga Italia 2023-2024 tampaknya jadi momen paling berkesan bagi Olivier Giroud karena dirinya jadi kiper dadakan dalam laga itu. Tak ayal, Giroud pun memutuskan untuk memajang jersey Mike Maignan usai laga itu.

Ya, Giroud menjadi kiper dadakan setelah Mike Maignan diganjar kartu merah di laga kontra Genoa dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Laga itu digelar di Stadion Luigi Ferraris pada Minggu 8 Oktober 2023 dini hari WIB.

Giroud harus menjadi kiper dadakan setelah Maignan diganjar kartu merah pada menit ke 90+8 karena melakukan pelanggaran keras kepada pemain Genoa. Hal itu terpaksa dilakukan karena Rossoneri -julukan AC Milan- sudah tidak bisa lagi melakukan pergantian pemain.

Giroud pun mengenakan jersey kiper milik Maignan. Siapa sangka, penyerang asal Prancis itu melakukan tugasnya dengan baik di bawah mistar gawang. Dia melakukan penyelamatan krusial di menit-menit akhir.

Saat itu, Giroud berlari kencang dan langsung memotong bola yang hendak dikejar pemain Genoa. Jika saja mantan pemain Arsenal itu tidak bergerak cepat dengan keluar dari sarangnya, bukan tidak mungkin AC Milan gagal mengunci kemenangan yang sudah ada di depan mata.

Laga pun akhirnya dimenangkan AC Milan meraih kemenangan tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan tim berjuluk Rossoneri itu dicetak oleh Christian Pulisic pada menit ke-87.