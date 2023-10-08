Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Cerita Olivier Giroud Jadi Kiper Dadakan AC Milan saat Lawan Genoa: Lengan Saya Sakit!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |22:43 WIB
Cerita Olivier Giroud Jadi Kiper Dadakan AC Milan saat Lawan Genoa: Lengan Saya Sakit!
Olivier Giroud kala jadi kiper dadakan di laga Genoa vs AC Milan. (Foto: Instagram/@oliviergiroud)
A
A
A

GENOA – Penyerang AC Milan, Olivier Giroud, jadi sorotan karena jadi kiper dadakan timnya saat melawan Genoa di Liga Italia 2023-2024. Berhasil melakukan penyelamatan penting, Giroud mengaku lengannya terasa sakit usai laga.

Ya, Giroud terpaksa harus menjadi kiper dadakan setelah kiper AC Milan, Mike Maignan, diganjar kartu merah saat melawna Genoa. Laga itu digelar di Stadion Luigi Ferraris pada Minggu (8/10/2023).

Olivier Giroud

Maignan harus diganjar kartu merah di menit ke 90+8 setelah melakukan pelanggaran keras kepada pemain Genoa. Menariknya, Giroud mengisi posisi kiper karena AC Milan sudah tidak bisa melakukan pergantian pemain.

Siapa sangka, penyerang asal Prancis itu melakukan tugasnya dengan baik di bawa mistar gawang. Giroud melakukan penyelamatan krusial di menit-menit akhir.

Kala itu, Giroud berlari kencang dan langsung memotong bola yang hendak dikejar pemain Genoa. Jika Giroud tidak bergerak cepat dengan keluar dari sarangnya, bukan tidak mungkin pertandingan akan berakhir imbang.

Laga sendiri akhirnya dimenangkan AC Milan dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan tim berjuluk Rossoneri itu dicetak oleh Christian Pulisic pada menit ke-87.

Usai laga, Giroud merasa campur aduk karena dia sama sekali belum pernah mendapat momen menjadi kiper dadakan seperti ini. Mantan pemain Arsenal itu juga menceritakan bagaimana dia melakukan penyelamatan gemilangnya, meski mengakui lengannya sakit setelah melakukan aksi penyelamatan krusial tersebut.

"Saya tidak pernah mengalami momen seperti ini. Saya melakukan penyelamatan yang bagus. Kemudian, saya juga beruntung karena bola mengenai mistar gawang," kata Giroud, dikutip dari Football Italia, Minggu (8/10/2023).

