HOME BOLA LIGA ITALIA

Mike Maignan Kartu Merah, Stefano Pioli Jelaskan Alasan Tunjuk Olivier Giroud Jadi Kiper Dadakan

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |11:16 WIB
Mike Maignan Kartu Merah, Stefano Pioli Jelaskan Alasan Tunjuk Olivier Giroud Jadi Kiper Dadakan
Olivier Giroud gantikan Mike Maignan saat AC Milan menghadapi Genoa dini hari tadi (Foto: Reuters)
MILAN - Penyerang AC Milan, Olivier Giroud menjadi kiper dadakan lantaran Mike Maignan harus diganjar kartu merah. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli menjelaskan keputusannya memilih Olivier Giroud sebagai penjaga gawang.

Penampakan menarik terjadi pada laga Genoa kontra AC Milan pada lanjutan Liga Italia 2023-2024 yang dihelat di Stadio Luigi Ferraris, Genoa, Minggu (8/10/2023) dini hari WIB. Laga itu berakhir dengan kemenangan Milan berkat gol tunggal Christian Pulisic (87’).

Pada laga itu, penjaga gawang dari kedua kesebelasan sama-sama diganjar kartu merah. Dari kubu Milan, Maignan dinyatakan melakukan pelanggaran keras kepada Caleb Ekuban. Lewat peninjauan Video Assitant Referee (VAR), pemain asal Prancis itu harus diusir keluar lapangan.

Menariknya, penjaga gawang tuan rumah juga mendapa kartu merah. Kiper Genoa Josep Martinez diusir wasit dengan kartu kuning kedua (90+13’).

Setelah Maignan diganjar kartu merah, jatah pergantian pemain Milan sudah habis. Alhasil Pioli menjadikan Giroud, yang merupakan rekan senegara Maignan, menjadi kiper dadakan.

Pioli mengatakan bahwa saat momen tersebut, Pulisic sempat mengajukan diri sebagai kiper, namun ditolak Pioli karena posturnya tidak cukup tinggi. Alhasil Giroud dipilih sebagai kiper dadakan.

“Itu belum pernah terjadi sebelumnya, Christian Pulisic yang ingin menjadi penjaga gawang dan kami mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu pendek, jadi Oli (sapaan Giroud) mendapatkan pekerjaan itu,” kata Pioli dilansir Football Italia, Minggu (8/10/2023).

