HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Tidak Pernah Cleansheet di 10 Laga Terakhir, Asisten Pelatih Bingung Lini Pertahanan Macan Kemayoran Rapuh

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |04:03 WIB
Persija Jakarta Tidak Pernah Cleansheet di 10 Laga Terakhir, Asisten Pelatih Bingung Lini Pertahanan Macan Kemayoran Rapuh
Rizky Ridho kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PERSIJA Jakarta tidak pernah cleansheet di 10 laga terakhirnya di Liga 1 2023-2024. Mendapati kondisi ini, asisten pelatih Persija, Pasquale Rocco, pun angkat bicara.

Pasquale Rocco pun merasa bingung dengan kondisi lini pertahanan Macan Kemayoran -julukan Persija- yang dinilainya begitu rapuh. Padahal, lini pertahanan tim itu sdah dihuni nama-nama beken, seperti Ondrej Kudela dan Rizky Ridho.

Persija Jakarta vs Barito Putera

"Setuju (lini pertahanan rapuh). Sampai saat ini, kami masih analisis kenapa bisa seperti itu," kata Rocco, usai laga kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Sabtu 7 Oktober 2023.

Namun menurutnya, rapuhnya lini pertahanan Persija karena para pemain kerap melakukan kesalahan-kesalahan individu. Hal itu pun turut terlihat kala Persija melawan Barito Putera di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu 7 Oktober 2023 malam WIB.

Dalam laga itu, Persija ditahan imbang 1-1. Hasil itu sangat disayangkan karena sejatinya Macan Kemayoran sudah unggul lebih dulu lewat gol Ryo Matsumura di menit ke-29, namun harus kecolongan di menit ke-68 lewat tandukan Renan Alves.

Hasil itu membuat Persija selalu gagal meraih cleansheet di 10 pertandingan yang telah dilewati. Terakhir kali gawang tim besutan Thomas Doll itu tidak kebobolan saat menang 1-0 atas Persebaya Surabaya di pekan ke-5 Liga 1 2023-2024.

