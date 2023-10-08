Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Gagal Kalahkan Barito Putera, Asisten Pelatih: Masalah Kami Selalu Sama!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |02:43 WIB
Persija Jakarta Gagal Kalahkan Barito Putera, Asisten Pelatih: Masalah Kami Selalu Sama!
Laga Persija Jakarta vs Barito Putera di Liga 1. (Foto: Barito Putera)
A
A
A

BEKASI – Asisten pelatih Persija Jakarta, Pasquale Rocco, membeberkan penyebab timnya gagal kalahkan Barito Putera di pekan ke-15 Liga 1 2023-2024. Dia menyebut Persija selalu menghadapi masalah yang sama, yaitu pada lini serang.

Rocco mengakui bahwa hasil ini mengecewakan karena gagal meraih kemenangan di kandang sendiri. Dia mengungkapkan masalah Persija selalu sama, yaitu pemain di lini serang mereka yang dinilai selalu kebingungan ketika mendapat bola.

Persija Jakarta vs Barito Putera

"Tentu, kami kecewa karena setiap laga kami ingin menang. Masalahnya selalu sama, kami kuasai jalannya laga, tapi setelah berada di 30 meter depan gawang kami kebingungan," kata Rocco usai laga kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Sabtu 7 Oktober 2023.

"Masalah yang sama juga terjadi dengan lawan kita, mereka dapat kesempatan dapat 1 umpan silang dan bikin gol," sambungnya.

Kendati begitu, Rocco mengingatkan kepada seluruh pemain dan suporter Persija harus tetap solid. Walaupun dia sadar, hasil melawan Barito sangat mengecewakan bagi para The Jakmania, mengingat Persija belum bisa meraih kemenangan di tiga laga terakhirnya.

"Saat ini kita harus tetap kompak. Pemain dan suporter harus tetap bersatu. Hasil ini tidak cukup bagus bagi kami," imbuh Rocco.

Halaman:
1 2
      
