Manchester United Dihadapkan Masalah Konsistensi Jelang Hadapi Brentford

MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, menyebut problem konsistensi performa sebagai tantangan jelang menghadapi Brentford di pekan kedelapan Liga Inggris 2023-2024. Inkonsistensi itu menjadi penyebab Iblis Merah labil dalam beberapa laga terakhir.

Laga Manchester United vs Brentford itu akan digelar di Stadion Old Trafford, Sabtu (7/10/2023) pukul 21.00 WIB. Tuan rumah saat ini sedang terpuruk setelah pekan lalu kalah 0-1 dari Crystal Palace dan tumbang 2-3 dari Galatasaray di kandang sendiri.

Ten Hag mengatakan timnya terus melakukan rangkaian evaluasi agar performa semakin baik. Ia menilai saat ini persoalan di Manchester United adalah konsistensi performa.

"Konsistensi, itulah masalah yang sedang kami perjuangkan. Di beberapa bagian permainan, di sebagian besar permainan, menurut saya kami melakukan banyak hal dengan benar," ten Hag, dikutip dari laman resmi Manchester United, Sabtu (7/10/2023).

Pelatih asal Belanda itu mengatakan berusaha membuat Man United akan tampil lebih baik saat menjamu tim lawan. Ia tidak mau lagi kehilangan poin dalam pertandingan nanti.

"Saat ini harus melakukan hal yang benar, bertahan dan bekerja, konsisten dengan komunikasi," tegas pelatih berusia 53 tahun itu.