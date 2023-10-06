3 Pemain yang Cedera Bikin Performa Manchester United Menurun di Musim 2023-2024, Nomor 1 Tinggalkan Lubang di Lini Pertahanan!

TERDAPAT 3 pemain yang cedera hingga membuat performa Manchester United menurun di musim 2023-2024 akan dibahas Okezone di artikel ini. Setan Merah awalnya dianggap akan tampil berbeda di musim 2023-2024.

Kendati demikian, kenyataannya justru terbalik. Pasukan Erik Ten Hag itu meraih hasil buruk, tak hanya di Liga Inggris, tapi juga di Liga Champions 2023-2024. Ada berbagai faktor yang membuat Man United kesulitan untuk mengeluarkan permainan terbaiknya.

Salah satu faktor tersebut adalah absennya sejumlah pemain kunci karena cedera. Beberapa pemain Man United sejauh ini masih ada yang dibekap cedera dan membuat Ten Hag kebingungan mengisi lubang tersebut. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 Pemain yang Cedera Bikin Performa Manchester United Menurun di Musim 2023-2024:

3. Aaronn Wan-Bissaka





Wan-Bissaka dalam beberapa tahun terakhir adalah andalan Man United di fullback kanan. Meski memiliki kekurangan dalam hal membangun serangan dan memberikan umpan silang, pemain berpaspor Inggris itu sangat baik dalam hal bertahan.

Absennya Wan-Bissaka sejak pekan kelima Liga Inggris 2023-2024 membuat sektor kanan lebih mudah diserang dan hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor Man United terpuruk.

2. Amad Diallo





Setelah bersinar saat dipinjamkan ke Sunderlad pada musim lalu, Amad Diallo pun ditarik ke skuad utama Man United. Pemain berusia 21 tahun tersebut diharapkan bisa menjadi alternatif ketika Jadon Sancho atau Antony tidak bisa dimainkan atau sedang bermain buruk.