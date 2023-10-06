Andre Onana Tak Lebih Baik dari David De Gea, Manchester United Disarankan Beli Kiper Baru

MANCHESTER United disarankan untuk membeli kiper baru untuk menggantikan Andre Onana yang sejauh ini tampil mengecewakan. Bahkan menurut mantan pemain Blackburn Rovers, Chris Sutton, level Onana berada di bawah David De Gea, sehingga Man United dirasanya perlu mencari kiper baru yang layak membela tim sebesar Setan Merah.

Seperti diketahui, Man United mendatangkan Onana dari Inter Milan di bursa transfer musim panas ini dengan mahar sebesar 55 juta Euro atau sekitar Rp920 miliar. Sosok kiper berusia 27 tahun itu masuk sebagai suksesor De Gea yang telah hengkang.

Namun nyatanya, performa Onana di musim perdananya bersama Man United justru tidak berjalan mulus. Bayangkan saja, kiper berpaspor Kamerun ini sudah kebobolan 18 gol dalam 10 penampilannya bersama Setan Merah -julukan Man United- pada semua kompetisi sejauh ini.

Onana benar-benar menjadi sorotan publik karena performanya yang minor itu. Mantan kiper Ajax Amsterdam itu semakin disorot karena seringkali melakukan blunder yang merugikan Man United.

Sutton pun menilai Man United mengalami penurunan level dalam penjaga gawang dari sosok De Gea ke Onana. Mantan pemain yang telah malang melintang di Liga Inggris itu tidak melihat Onana memiliki level yang lebih baik dari sosok De Gea karena telalu banyak melakukan kesalahan.

“Saya pikir dia menurunkan peringkat (downgrade) dari De Gea. Saya benar-benar meyakini itu,” kata Sutton, dilansir dari Dailymail, Jumat (6/10/2023).