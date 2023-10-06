Liverpool Dituntut Lebih Konsisten Usai Kalahkan Union Saint-Gilloise di Liga Europa 2023-2024

LIVERPOOL – Liverpool mengalahkan Union Saint-Gilloise pada matchday kedua Liga Europa 2023-2024. Mohamed Salah dan rekan-rekan dituntut pelatih Jurgen Klopp agar lebih konsisten pada pertandingan mereka berikutnya.

The Reds -julukan Liverpool- berhasil meraih poin penuh usai menang 2-0 atas Union Saint-Gilloise di Stadion Anfield, Jumat (6/10/2023) dini hari WIB. Dua gol kemenangan itu dicetak oleh Ryan Gravenberch (44'), dan Diogo Jota (90+2').

Usai pertandingan, Klopp senang dengan performa anak asuhnya di awal pertandingan. Tapi, dia melihat para pemain Liverpool tidak konsisten karena kehilangan ritme permainannya setelah 25 menit pertandingan berjalan.

“Saya menyukai awal pertandingan dan hasilnya. Gol-gol, serta peluang-peluang yang kami ciptakan. Tapi yang tidak saya sukai adalah kami kehilangan ritme setelah 25 menit,” kata Klopp, dilansir dari situs resmi Liverpool, Jumat (6/10/2023).

Oleh karena itu, Klopp mengingatkan kepada Mohamed Salah cs untuk tampil lebih konsisten. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu ingin para pemain Liverpool dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada semaksimal mungkin. Karena dengan begitu akan menentukan sejauh mana The Reds akan melaju di Liga Eropa 2023-2024.

“Kami harus lebih sering memanfaatkan peluang kami dengan lebih baik jika kami ingin sukses di kompetisi, tetapi saya tidak marah atau khawatir, begitulah adanya. Kami tahu bahwa kami harus tampil lebih baik,” ujarnya.