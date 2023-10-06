Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Liverpool vs Union Saint-Gilloise Jadi Pertandingan Spesial bagi Mac Allister Bersaudara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |09:35 WIB
Liverpool vs Union Saint-Gilloise Jadi Pertandingan Spesial bagi Mac Allister Bersaudara
Alexis Mac Allister (kiri) bertemu jelang laga dengan sang kakak, Kevin Marc Allister (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL menghadapi Union Saint-Gilloise di ajang Liga Eropa 2023-2024 dini hari tadi. Laga itu sekaligus momen spesial bagi Alexis Mac Allister dan sang kakak, Kevin Mac Allister.

The Reds -julukan Liverpool- menang meyakinkan 2-0 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Anfield, Jumat (6/10/2023). Ryan Gravenberch dan Diogo Jota masing-masing menyumbangkan satu gol untuk kemenangan kubu tuan rumah.

Laga Liverpool kontra Union Saint-Gilloise menjadi spesial bagi Mac Allister bersaudara. Ini menjadi pertemuan pertama Alexis Mac Allister (Liverpool) dan sang kakak, Kevin Mac Allister yang bermain untuk Union Saint-Gilloise.

“Hari ini ayah saya ada di sini, tapi saya yakin semua orang di keluarga kami menonton TV, jadi ini spesial,” kata Alexis, dilansir dari BBC, Jumat (6/10/2023).

“Ayahku bermain dan tahu apa artinya berperan sebagai kakak atau sebagai pamanku juga. Kurasa dia sedikit menangis,” sambungnya.

