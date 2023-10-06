Gary Neville Prihatin kepada Erik ten Hag: Manchester United seperti Kuburan Pemain dan Pelatih!

GARY Neville mengutarakan rasa prihatinnya untuk pelatih Erik ten Hag. Menurut legenda sepakbola Inggris itu, The Red Devils – julukan Manchester United – kini layaknya kuburan bagi para pemain dan pelatih.

Manchester United tak kunjung menemukan performa terbaiknya di musim ini. Mereka telah menderita empat kekalahan dari tujuh laga di Liga Inggris selagi selalu kalah dari dua partai di fase grup Liga Champions.

Sebab itu, Ten Hag kemudian mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, terutama penggemar Manchester United. Para penggemar meragukan pelatih asal Belanda itu bisa membawa klub kesayangannya untuk bangkit pada musim ini.

Neville mengatakan Manchester United saat ini seperti ‘kuburan’ bagi pemain dan pelatih yang baru datang ke klub karena karier mereka justru menurun setelah gabung ke Old Trafford. Menurutnya, para pelatih dan pemain bisa keluar dari keterpurukan jika sudah menemukan akar masalah Manchester United dalam 10 tahun terakhir.

“Saya merasa sangat kasihan kepada pelatih, saya tahu banyak orang akan mengatakan dia harus melakukan yang lebih baik, tapi ada banyak masalah besar di klub yang ditemukan manajer selama sepuluh tahun terakhir,” kata Neville dilansir dari Daily Mail, Kamis (5/10/2023).