Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Gary Neville Prihatin kepada Erik ten Hag: Manchester United seperti Kuburan Pemain dan Pelatih!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |03:38 WIB
Gary Neville Prihatin kepada Erik ten Hag: Manchester United seperti Kuburan Pemain dan Pelatih!
Erik ten Hag di bawah tekanan akibat penampilan buruk Manchester United (Foto: REUTERS)
A
A
A

GARY Neville mengutarakan rasa prihatinnya untuk pelatih Erik ten Hag. Menurut legenda sepakbola Inggris itu, The Red Devils – julukan Manchester United – kini layaknya kuburan bagi para pemain dan pelatih.

Manchester United tak kunjung menemukan performa terbaiknya di musim ini. Mereka telah menderita empat kekalahan dari tujuh laga di Liga Inggris selagi selalu kalah dari dua partai di fase grup Liga Champions.

Erik ten Hag

Sebab itu, Ten Hag kemudian mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, terutama penggemar Manchester United. Para penggemar meragukan pelatih asal Belanda itu bisa membawa klub kesayangannya untuk bangkit pada musim ini.

Neville mengatakan Manchester United saat ini seperti ‘kuburan’ bagi pemain dan pelatih yang baru datang ke klub karena karier mereka justru menurun setelah gabung ke Old Trafford. Menurutnya, para pelatih dan pemain bisa keluar dari keterpurukan jika sudah menemukan akar masalah Manchester United dalam 10 tahun terakhir.

“Saya merasa sangat kasihan kepada pelatih, saya tahu banyak orang akan mengatakan dia harus melakukan yang lebih baik, tapi ada banyak masalah besar di klub yang ditemukan manajer selama sepuluh tahun terakhir,” kata Neville dilansir dari Daily Mail, Kamis (5/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633983/timnas-indonesia-u23-masuk-pot-1-berpotensi-lawan-malaysia-di-fase-grup-sea-games-2025-nnh.webp
Timnas Indonesia U-23 Masuk Pot 1, Berpotensi Lawan Malaysia di Fase Grup SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/pangsuma_fc_membantai_halus_fc_7_0_pada_lanjutan_p.jpg
Hasil Pro Futsal League: Pangsuma FC Bantai Halus FC 7 Gol Tanpa Balas 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement