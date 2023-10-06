Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

AC Milan Gagal Menang Lagi di Liga Champions, Stefano Pioli Ultimatum Pemain Usai Lawan Borussia Dortmund

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |04:22 WIB
AC Milan Gagal Menang Lagi di Liga Champions, Stefano Pioli Ultimatum Pemain Usai Lawan Borussia Dortmund
Laga Borussia Dortmund vs AC Milan di Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

DORTMUND – Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, tampak geram mendapati timnya yang gagal menang lagi di fase grup Liga Champions 2023-2024. Dia pun memberi ultimatum kepada para pemainnya usai ditahan imbang Borussia Dortmund.

Pioli mengatakan bahwa mulai sekarang, para pemain Rossoneri -julukan AC Milan- tidak boleh melakukan kesalahan apa pun. Hal itu wajib dilakukan demi lolos dari fase grup.

Borussia Dortmund vs AC Milan

“Kami tahu ini akan menjadi grup yang rumit. Ada hasil yang mengejutkan, tapi itu bisa saja menguntungkan kami,” ucap Pioli, dilansir dari Football Italia, Jumat (6/10/2023).

“Konsentrasi tinggi akan dibutuhkan dan kami tahu bahwa kami tidak boleh melakukan kesalahan apa pun mulai sekarang, karena kualifikasi sangat sulit,” sambungnya.

Pelatih asal Italia itu berharap anak asuhnya benar-benar bisa bangkit dengan meraih poin penuh di laga selanjutnya. Pada matchday ketiga Grup F, AC Milan akan menghadapi PSG di Stadion Parc des Princes, pada 26 Oktober 2023.

“Sudah jelas sejak awal bahwa ini adalah grup terberat dalam hal kualitas, levelnya sangat tinggi dan pertandingan berikutnya dengan PSG akan menjadi sangat penting,” tegas Pioli.

Halaman:
1 2
      
