Liga Champions 2023-2024: Edin Terzic Kecewa Borussia Dortmund Diimbangi AC Milan di Kandang

DORTMUND - Borussia Dortmund gagal menang menghadapi AC Milan di matchday kedua Liga Champions 2023-2024. Pelatih Borussia Dortmund, Edin Terzic, mengaku tidak puas dengan hasil akhir terlebih timnya bermain di kandang sendiri.

Ya, Die Borussen -julukan Borussia Dortmund- harus puas bermain imbang 0-0 saat menjamu AC Milan di Stadion Signal Iduna Park, Kamis (5/10/2023) dini hari WIB. Hasil yang cukup disayangkan tentunya bagi Borussia Dortmund karena mereka gagal mengunci poin penuh saat bermain di hadapan publiknya sendiri.

Usai pertandingan, Terzic sangat puas melihat permaianan yang dimainkan anak asuhnya. Hanya saja, dia mengakui bahwa lini depan Borussia Dortmund masih cukup tumpul karena tidak dapat mengkonversikan peluang yang ada menjadi gol. Hal itulah yang menjadi catatan Die Borussen dari laga tersebut.

"Ini adalah pertandingan yang bagus dari kami. Dalam hal komitmen, kemauan untuk berlari dan aktivitas, kami memiliki itu. Yang kurang dari kami adalah mengubah banyak penguasaan bola menjadi penetrasi di sepertiga akhir lapangan," kata Terzic, dikutip dari situs resmi Borussia Dortmund, Kamis (5/10/2023).

"Dalam hal itu, kami membuat banyak keputusan yang salah. Ketika berada di area kotak penalti, kami banyak melakukan umpan silang, kami tidak memainkan bola di depan gawang. Setidaknya ada tiga peluang yang bisa menjadi gol dari situasi itu tapi tidak ada pemain yang berada di posisi yang tepat," sambungnya.