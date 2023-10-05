Penyebab AC Milan Gagal Menang atas Borussia Dortmund di Liga Champions 2023-2024

PENYEBAB AC Milan gagal menang atas Borussia Dortmund di matchday kedua Grup F Liga Champions 2023-2024 terungkap. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, menilai lini depan AC Milan tumpul dalam laga itu.

Pioli menyebut Rafael Leao dan kolega seringkali melakukan salah umpan. Dia sangat menyayangkan hal itu karena menurutnya, Rossoneri bisa meraih kemenangan atas Borussia Dortmund.

“Tidak dapat dimungkiri, kami kurang presisi di depan gawang dan kurang efektif di area penalti lawan. Sangat disayangkan, karena kami ingin menang. Kami pantas mendapatkannya,” kata Pioli, dilansir dari Football Italia, Kamis (5/10/2023).

“Kami melakukan beberapa umpan yang salah dan tidak cukup tepat secara teknis, tapi itu adalah penampilan babak kedua yang luar biasa dan kami tentu saja menciptakan peluang untuk meraih kemenangan,” sambungnya.

Pioli juga cukup kecewa dengan hasil AC Milan yang tidak bisa mencetak gol dalam dua pertandingan yang telah dimainkan di grup. Tapi di sisi lain, pelatih berkepala plontos itu mengungkapkan betapa sulitnya mengalahkan Borussia Dortmund karena bermain sangat solid.

“Fakta bahwa kami tidak berhasil mencapai hal tersebut sungguh mengecewakan, namun kami harus menatap masa depan dengan percaya diri,” jelas Pioli.