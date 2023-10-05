Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Borussia Dortmund vs AC Milan di Liga Champions 2023-2024: Skor Kacamata Tercipta

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |03:53 WIB
Hasil Borussia Dortmund vs AC Milan di Liga Champions 2023-2024: Skor Kacamata Tercipta
Borussia Dortmund vs AC Milan berakhir 0-0 (Foto: Reuters/Wolfgang Rattay)
A
A
A

DORTMUND - Hasil Borussia Dortmund vs AC Milan di Liga Champions 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman, Kamis (5/10/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Kedua kesebelasan tak bisa memanfaatkan peluang sepanjang 90 menit. Alhasil, Milan baru memetik dua poin tanpa mencetak gol. Sementara itu, Dortmund baru mendapat satu angka.

Laga Borussia Dortmund vs AC Milan masih 0-0 di babak pertama (Foto: Reuters/Wolfgang Rattay)

Jalannya Pertandingan

Tempo permainan cenderung sedang di awal laga. Kedua kesebelasan memilih bersabar sembari mengintip celah di pertahanan lawan. Peluang pun baru datang di menit ke-16 ketika Malick Thiaw menyundul umpan sepak pojok Christian Pulisic, tetapi bola melambung.

Dortmund baru membalas di menit ke-26. Umpan tendangan bebas Julian Brandt bisa disambar Ramy Bensebaini tetapi juga terbang di atas mistar gawang Mike Maignan. Sementara itu, dua menit kemudian, tendangan Donyell Malen masih menyamping.

Tuan rumah mulai panas. Niclas Fullkrug mencoba peruntungan di menit ke-31 lewat tembakan jarak jauh. Beruntung bagi Milan, Maignan masih sigap mengamankan gawangnya.

Setelah itu, Dortmund terus mengurung Milan. Namun, mereka masih kurang tajam ketika memasuki sepertiga akhir lapangan. Skor 0-0 pun bertahan hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
