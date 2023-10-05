Pulang Kampung, Saddil Ramdani Siap Bawa Sabah FC Taklukkan PSM Makassar

Saddil Ramdani antusias menjalani laga PSM Makassar vs Sabah FC di Indonesia (Foto: Instagram/@officialsabahfc)

GIANYAR - Saddil Ramdani sangat antusias jelang laga PSM Makassar vs Sabah FC di AFC Cup 2023-2024. Pulang kampung sebagai musuh, ia siap membawa The Rhinos mengalahkan Juku Eja.

Laga Grup H AFC Cup 2023-2024 antara PSM Makassar vs Sabah FC itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (5/10/2023) malam WIB. Bagi Saddil, laga ini seperti pulang kampung.

Pemain berusia 24 tahun itu mengatakan timnya sangat antusias melawan PSM. Saddil menyatakan semangatnya kini berlipat ganda karena akan bermain di Indonesia.

"Ini laga sangat seru buat kami. Kami sangat bersemangat. Ini kampung saya sendiri sebenarnya," kata Saddil dalam konferensi pers, dikutip pada Kamis (5/10/2023).

Lebih lanjut, pemain kelahiran Raha itu mengatakan timnya sudah sepakat ingin membawa pulang poin ke Malaysia. Oleh karena itu, Sabah FC akan bekerja keras mewujudkan misi.

"Semoga apa yang kami inginkan bisa tercapai semua," tukas Saddil.