HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Uzbekistan U-24 Kejutkan Timnas Korea Selatan U-24 di Semifinal Sepakbola Asian Games 2023?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |08:00 WIB
Timnas Uzbekistan U-24 Kejutkan Timnas Korea Selatan U-24 di Semifinal Sepakbola Asian Games 2023?
Timnas Uzbekistan U-24 bakal menghadapi Korea Selatan U-24 di semifinal Asian Games 2023 (Foto: AFC)
A
A
A

TIMNAS Uzbekistan U-24 kejutkan Timnas Korea Selatan U-24 di semifinal sepakbola Asian Games 2023? Korea Selatan U-24 merupakan lawan kuat yang bakal dihadapi Serigala Putih junior -julukan Timnas Uzbekistan U-24- di empat besar Asian Games 2023.

Laga Timnas Korea Selatan U-24 vs Uzbekistan U-24 bakal digelar di Huanglong Sports Centre Stadium, Hangzhou, Rabu 4 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB. Sebelum laga itu, ada duel Timnas Hong Kong U-24 vs Timnas Jepang U-24 di laga semifinal lainnya.

Timnas Uzbekistan U-24

Yang paling menarik dinantikan tentu duel Timnas Korea Selatan U-24 vs Uzbekistan U-24. Sebab, Serigala Putih junior notabene sebagai penakluk Timnas Indonesia U-24 di babak 16 besar Asian Games 2023.

Ya, Timnas Uzbekistan U-24 sukses menyingkirkan Timnas Indonesia U-24 di 16 besar Asian Games 2023 usai menang 2-0. Kendati menang, Uzbekistan U-24 sempat dibuat kesulitan oleh Timnas Indonesia U-24.

Buktinya, Timnas Uzbekistan U-24 tak mampu menjebol gawang skuad Garuda Muda hingga waktu normal 90 menit berakhir dan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Meski pada akhirnya, mereka bisa menjebol gawang Ernando Ari dua kali di perpanjang waktu.

Setelah melewati Timnas Indonesia U-24, Timnas Uzbekistan U-24 mampu mengejutkan Timnas Arab Saudi U-24 di perempatfinal. Dalam laga tersebut, Uzbekistan U-24 menang 2-1 atas Arab Saudi U-24.

Halaman:
1 2
      
