Erick Thohir Angkat Bicara soal Penggunaan VAR di Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal penggunaan video assistant referee (VAR) di Piala Dunia U-17 2023. Dia mengatakan belum bisa bicara secara detail soal VAR.

Pasalnya, pihak yang lebih berwenang mengatakan hal itu adalah Federasi Sepakbola Dunia (FIFA). Erick pun memastikan FIFA yang akan mengumumkan lebih detail terkait penggunaan VAR itu. Jadi, pihaknya pun masih menunggu arahan dari FIFA terkait VAR untuk Piala Dunia U-17.

Sebelumnya, Komite Wasit FIFA telah memilih 18 wasit dan 36 asisten wasit untuk Piala Dunia U-17. Selain itu, 18 official video match telah ditunjuk untuk ajang tersebut.

"Ya, itu memang otoritas dari FIFA-nya langsung. Bukan kami," kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa (3/10/2023).