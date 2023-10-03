Catat! Ini Jadwal Trofi Piala Dunia U-17 2023 Dipamerkan di 4 Kota Indonesia, Diawali dari Jakarta

JADWAL trofi Piala Dunia U-17 2023 dipamerkan di 4 kota Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Acara itu pun akan diawali dari Kota Jakarta pada 15 Oktober 2023.

Ya, Piala Dunia U-17 2023 akan segera berlangsung di Indonesia. Ajang itu akan digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023.

Sebelum ajang tersebut berlangsung, trofi Piala Dunia U-17 akan dipamerkan di empat kota yang menjadi host dari ajang tersebut. Masyarakat luas bisa menikmati sensasi melihat langsung dari dekat trofi Piala Dunia U-17 yang akan diperebutkan 24 negara.

Rencananya, trofi akan dipertontonkan ke khalayak luas di empat kota yang menjadi host Piala Dunia U-17 2023. Bertajuk FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023 Trophy Experience, trofi akan dipamerkan di Jakarta (15 Oktober), Bandung (22 Oktober), Surabaya (29 Oktober), dan Solo (5 November).

Aneka acara selebrasi pendukung dipersiapkan LOC dan Pemerintah Daerah yang menjadi host turnamen akbar ini. Momen ini ibarat pesta rakyat, di mana masyarakat luas bisa merasakan euforia menyongsong perhelatan Piala Dunia U-17 yang kali pertama digelar di negara kita.

Selain bisa menonton pameran piala, masyarakat juga bisa berinteraksi langsung dengan Bacuya. Diketahui, Bacuya merupakan maskot Piala Dunia U-17 2023.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan dipamerkannya empat trofi ini sebagai bentuk kampanye mereka terhadap gelaran Piala Dunia U-17 2023. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini berharap masyarakat luas biasa merasakan aura perhelatan ajang tersebut.

Tak hanya itu, Erick Thohir berharap masyarakat bisa bergotong royong menyukseskan Piala Dunia U-17 2023. Dengan begitu, mereka bisa membuktikan bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik.

“Aktivitas ini bagian dari kampanye kita sebagai tuan rumah. Sebuah kebanggaan bagi bangsa kita bisa menjadi tuan rumah turnamen junior sekelas Piala Dunia U-17,” kata Erick Thohir dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal Indonesia, Selasa (3/10/2023).

“Event ini penting bagi kita, jika sukses bisa membuka pintu buat buat menggelar turnamen-turnamen atau ajang olahraga level dunia lainnya yang skalanya lebih besar,” lanjutnya.

“Dengan memamerkan trofi, kami ingin masyarakat bisa merasakan aura perhelatan bergensi Piala Dunia U-17 secara lebih dekat. Kami butuh dukungan masyarakat buat menyukseskan pelaksanaan Piala Dunia U-17. Kita semarakkan bersama event ini. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa jadi tuan rumah yang baik,” sambungnya.

Di tiap kota, acara pameran trofi Piala Dunia U-17 juga akan menghadirkan bintang-bintang Timnas Indonesia yang menjadi local hero. Pencinta sepakbola nasional bisa berinteraksi dengan mereka secara langsung di sela-sela acara Trophy Experience.