Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Juventus Gagal Kalahkan Atalanta, Massimiliano Allegi Tetap Puas

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |03:01 WIB
Juventus Gagal Kalahkan Atalanta, Massimiliano Allegi Tetap Puas
Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri. (Foto: Reuters)
A
A
A

BERGAMO - Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri tetap merasa puas meski timnya gagal memetik poin penuh kala bertandang ke markas Atalanta di pekan ketujuh Liga Italia 2023-2024, pada Senin 2 Oktober 2023 dini hari WIB. Sebab menurut Allegri, secara permainan para penggawa Juventus dapat bermain baik, hanya saja hasilnya yang kurang baik.

Ya, Juventus baru saja diimbangi Atalanta dengan skor 0-0 di Gewiss Stadium, Bergamo, Italia. Hasil imbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu poin.

Namun, Bianconeri -julukan Juventus- lebih diuntungkan karena masih dalam posisi unggul atas Atalanta. Juventus kini menempati posisi empat klasemen dengan 14 poin, unggul satu angka atas La Dea -julukan Atalanta.

Atalanta vs Juventus

Usai pertandingan, Allegri mengaku tetap senang dengan performa dan hasil yang didapat Bianconeri. Meski imbang, juru formasi asal Italia itu menilai Juventus berhasil mendominasi.

"Saya senang dengan poin dan performanya,” kata Allegri dilansir dari Football Italia, Selasa (3/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632123/kenapa-patrick-kluivert-enggan-minta-maaf-usai-gagal-loloskan-timnas-indonesia-ke-piala-dunia-2026-fkr.webp
Kenapa Patrick Kluivert Enggan Minta Maaf usai Gagal Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/25/tunggal_putra_indonesia_anthony_sinisuka_ginting.jpg
Jadwal Denmark Open 2025 Hari Ini: Ginting Vs Antonsen, 9 Wakil Indonesia Siap Tempur!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement