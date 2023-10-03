Juventus Gagal Kalahkan Atalanta, Massimiliano Allegi Tetap Puas

BERGAMO - Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri tetap merasa puas meski timnya gagal memetik poin penuh kala bertandang ke markas Atalanta di pekan ketujuh Liga Italia 2023-2024, pada Senin 2 Oktober 2023 dini hari WIB. Sebab menurut Allegri, secara permainan para penggawa Juventus dapat bermain baik, hanya saja hasilnya yang kurang baik.

Ya, Juventus baru saja diimbangi Atalanta dengan skor 0-0 di Gewiss Stadium, Bergamo, Italia. Hasil imbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu poin.

Namun, Bianconeri -julukan Juventus- lebih diuntungkan karena masih dalam posisi unggul atas Atalanta. Juventus kini menempati posisi empat klasemen dengan 14 poin, unggul satu angka atas La Dea -julukan Atalanta.

Usai pertandingan, Allegri mengaku tetap senang dengan performa dan hasil yang didapat Bianconeri. Meski imbang, juru formasi asal Italia itu menilai Juventus berhasil mendominasi.

"Saya senang dengan poin dan performanya,” kata Allegri dilansir dari Football Italia, Selasa (3/10/2023).