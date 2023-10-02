AC Milan Pepet Inter Milan di Puncak Klasemen Liga Italia 2023-2024, Stefano Pioli Beberkan Kunci Kesuksesannya

Stefano Pioli puas dengan kinerja manajemen AC Milan yang berikan para pemain sesuai kebutuhannya (Foto: REUTERS)

AC Milan pepet Inter Milan di puncak klasemen Liga Italia 2023-2024, Stefano Pioli beberkan kunci kesuksesannya. Menurut sang pelatih, Rossoneri – julukan AC Milan – mendapatkan buah dari perencanaan bursa transfer yang matang.

Dua tim asal kota Milan itu sama-sama telah mengumpulkan 18 poin dari tujuh pertandingan di awal Liga Italia 2023-2024. Terbaru pada akhir pekan ini, AC Milan menang 2-0 atas Lazio selagi Inter Milan menggilas Salernitana dengan skor telak 4-0.

Stefano Pioli menuturkan bahwa kunci kesuksesan AC Milan untuk bisa bersaing di puncak klasemen sejauh ini adalah perencanaan yang matang. Mereka berbelanja sesuai dengan kebutuhan tim dan itu terbukti ampuh.

"Perencanaan dan visi klub telah menghasilkan pembelanjaan yang baik," ucap Stefano Pioli dilansir dari laman Tuttomercato, Minggu (1/10/2023).

Pioli pun memuji manajemen AC Milan. Pelatih berusia 57 tahun itu menilai manajemen sukkses memberikan para pemain hebat untuknya.