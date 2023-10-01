Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Bali United vs Terengganu FC, Stefano Cugurra Tegaskan Tak Takut dengan Kekuatan Lawan

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |11:01 WIB
Bali United siap sambut Terangganu FC di laga AFC Cup 2023-2024. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
GIANYAR Bali United bakal menghadapi lawan berat di matchday kedua Grup G AFC Cup 2023-2024, yakni klub Malaysia, Terengganu FC yang baru saja menang atas tim Australia. Meski sadar lawan Bali United kali ini kuat, pelatih Serdadu Tridatu, Stefano Cugurra menegaskan pasukannya tidak takut sama sekali.

Untuk yang belum tahu, Bali United akan menjamu Terengganu FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Rabu 4 Oktober 2023.

Menatap laga tersebut, pelatih yang akrab disapa Teco tidak silau dengan keberhasilan Terengganu yang mampu mengalahkan klub asal Australia, Central Coast Mariners FC di matchday pertama Grup G AFC Cup 2023-2024.

Skuad asal Malaysia itu sukses menang 1-0. Sementara itu, Bali United sendiri masih memimpin di puncak klasemen berkat unggul selisih gol atas Terengganu. Serdaru Tridatu-julukan Bali United- sukses mengalahkan tim Filipina, Stallion Laguna FC, dengan skor 5-2, pada 20 September 2023 lalu.

Stefano Cugurra

Jadi, laga nanti bisa dikatakan akan menjadi pertandingan perebutan posisi puncak Grup G. Sadar tidak akan mudah, Stefano Cugurra pun mewaspadai kemampuan Terengganu. Dia mengakui klub asal Negeri Jiran itu merupakan komponen pemain yang kuat.

