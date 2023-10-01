Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil RB Leipzig vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: Sempat Tertinggal 2 Gol, Die Bavaria Tertahan 2-2

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |01:44 WIB
Hasil RB Leipzig vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: Sempat Tertinggal 2 Gol, Die Bavaria Tertahan 2-2
Harry Kane mencetak gol untuk Bayern Munich melalui eksekusi penalti (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL RB Leipzig vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang dimainkan di Red Bull Arena, Sabtu (30/9/2023) malam WIB tersebut berakhir dengan skor 2-2.

Die Roten Bullen -- julukan Leipzig -- mencetak dua gol lebih dulu melalui Lois Openda (20') dan Castello Lukeba (26'). Namun, Die Bavaria -- julukan Bayern -- bangkit di babak kedua melalui penalti Harry Kane (57') dan gol Leroy Sane (70').

RB Leipzig vs Bayern Munich

Jalannya Pertandingan

Bayern Munich memulai laga dengan langsung mendapatkan peluang pada menit ketiga. Harry Kane mengirim umpan manja kepada Jamal Musiala yang tak terkawal. Namun, kiper Leipzig Janis Blaswich sukses menghalau peluang untuk Musiala.

RB Leipzig justru membuka skor lebih dulu pada menit ke-20. Xaver Schlager mengirim umpan terobosan kepada Lois Openda namun ada Kim Min-jae di hadapannya. Dia sukses menaklukkan Kim sebelum menembakkan bola ke gawang kawalan Sven Ulreich. Leipzig unggul 1-0.

Enam menit berselang, tuan rumah sukses menggandakan skor. Kali ini, Openda tercatat sebagai pemberi assist setelah tandukannya sukses dimaksimalkan oleh Castello Lukeba.

Bayern tak mampu mencetak gol hingga babak pertama berakhir dan pelatih Thomas Tuchel langsung melakukan dua pergantian pemain setelah jeda. Raphael Guerreiro dan Mathys Tel masuk menggantikan Kingsley Coman dan Leon Goretzka.

Halaman:
1 2
1 2
      
