HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil SC Preussen 06 Munster vs Bayern Munich di DFB Pokal 2023-2024: Menang 4-0, Die Roten Lolos ke Babak Kedua

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |04:53 WIB
Hasil SC Preussen 06 Munster vs Bayern Munich di DFB Pokal 2023-2024: Menang 4-0, <i>Die Roten</i> Lolos ke Babak Kedua
Bayern Munich menang 4-0 atas Munster di DFB Pokal 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

MUNSTER Bayern Munich menang mudah atas SC Preussen 06 Munster di babak pertama DFB Pokal 2023-2024, pada Rabu (27/9/2023) dini hari WIB. Bermain di Preussenstadion, tim berjuluk Die Roten itu tepatnya menang dengan skor telak 4-0!

Dengan hasil itu, Bayern lolos ke babak kedua dan tinggal menunggu drawing babak selanjutnya pada 1 Oktober 2023 mendatang. Lalu babak kedua pun baru akan dimainkan pada 31 Oktober-1 November 2023.

Jalannya Pertandingan

Bermain di kandang lawan, Bayern tetap menurunkan kekuatan terbaiknya saat melawan Munster. Hal itu jelas menarik karena Bayern sejatinya menghadapi tim yang berasal dari divisi ketiga Liga Jerman.

Dengan banyaknya pemain utama yang dimainkan di laga tersebut, tidak heran Bayern langsung tancap gas dan mencetak gol pertamanya di menit 9, yang mana dicetak oleh Eric Maxim Choupo-Moting.

Munster vs Bayern Munich

Lalu gol kedua dan ketiga tercipta di akhir babak pertama, yang disumbangkan oleh Konrad Laimer di menit 40 dan Frans Kratzig pada menit ke-45+5. Gol penutup Bayern baru tercipta pada menit 86 yang dicetak oleh Mathys Tel.

Dalam laga tersebut, Bayern Munich menyimpan Leroy Sane dan Harry Kane. Meski dua pemain depan utama mereka dicadangkan, Bayern tetaplah tim kuat.

