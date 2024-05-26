Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Xabi Alonso Bangga Bayer Leverkusen Kawinkan DFB Pokal dan Liga Jerman 2023-2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |11:03 WIB
Xabi Alonso Bangga Bayer Leverkusen Kawinkan DFB Pokal dan Liga Jerman 2023-2024
Xabi Alonso dan skuad Bayer Leverkusen mengangkat trofi DFB Pokal (Foto: Reuters/Fabrizio Bensch)
A
A
A

BERLIN – Pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, mengaku bangga dengan performa timnya di musim 2023-2024. Menurutnya dengan gelar Liga Jerman dan DFB Pokal, akan selalu diingat oleh pemain hingga penggemar.

Leverkusen sukses meraih kemenangan 1-0 atas Kaiserslautern di babak final DFB Pokal 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Olimpiade Berlin, Minggu (26/5/2024) dini hari WIB.

Bayer Leverkusen

Granit Xhaka menjadi pahlawan kemenangan Leverkusen setelah mencetak gol pada menit 17. Hasil tersebut menbuat Die Werkself menjadi juara DFB Pokal 2023-2024.

Alonso mengakui Leverkusen menjalani musim luar biasa. Bahkan, ia menilai timnya tampil dengan keyakinan di setiap pertandinganya sehingga tak terkalahkan di kompetisi domestik.

“Perjalanan dan musim ini sungguh luar biasa. Apa yang telah kami lakukan pada musim ini sungguh luar biasa. Memainkan laga-laga ini dengan penuh energi dan keyakinan,” kata Alonso dikutip dari X resmi Bayer Leverkusen @bayer04fussball, Minggu (26/5/2024).

