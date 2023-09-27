Hasil Real Mallorca vs Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024: Nyaris Kalah, Blaugrana Tertahan 2-2

PALMA – Barcelona harus puas hanya bisa membawa pulang satu poin dari kandang Real Mallorca lantaran gagal menang di laga lanjutan Liga Spanyol 2023-2024 tersebut. Bermain di Stadion Visit Mallorca, Blaugrana tepatnya tertahan 2-2 oleh tim tuan rumah, pada Rabu (27/9/2023).

Hasil imbang 2-2 sejatinya merupakan hasil yang baik untuk Barcelona. Sebab sejatinya mereka nyaris kalah dan kehilangan poin sama sekali.

Ya, Mallorca membuat Barcelona tertekan di sepanjang pertandingan. Pada awal pertandingan saja Barcelona langsung dikejutkan dengan gol cepat pemain Mallorca yakni Vedat Muriqi di menit delapan.

Beruntung Barcelona mampu menyamakan kedudukan di menit 41 lewat aksi Raphinha. Ketika mengira babak pertama akan berakhir 1-1, Mallorca nyatanya mencetak gol lagi.

Adalah Abdon Prats yang membuat gawang Barcelona bergetar lagi. Gol Prats di menit 45+3 itu membuat Barcelona tertinggal 1-2 di akhir babak pertama.

Memasuki babak kedua, Barcelona berusaha keras untuk menyamakan kedudukan. Baru pada menit 75, tim asuhan Xavi Hernandez itu berhasil mencetak gol berkat sumbangsih Fermin Lopez.