Carlo Ancelotti Sebut Vinicius Jr Perlu Waktu untuk Kembalikan Performa

GIRONA - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menilai Vinicius Jr masih butuh waktu untuk kembali ke puncak performanya usai pulih dari cedera paha. Oleh karena itu, ia meminta agar sang anak asuh tidak dibebani apa-apa untuk saat ini.

Vinicius tampil 68 menit saat Real Madrid melawan Girona dalam lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Duel Girona vs Real Madrid itu dimenangi tim tamu dengan skor 3-0 di Stadion Montilivi, Girona, Sabtu 30 September malam WIB.

Ancelotti mengatakan Vinicius harus dimainkan secara bertahap agar bisa tampil penuh bersama tim. Pasalnya, jika dipaksakan, cedera pemain asal Brasil itu dikhawatirkan akan kambuh.

"Dia baik-baik saja, dia ingin bermain lebih banyak tetapi saya memilih untuk menghindari masalah," ucap Ancelotti, sebagaimana dimuat Tutto Mercato Web, Minggu (1/10/2023).

Mantan pelatih AC Milan itu mengatakan performa Vinicius memang kurang maksimal seperti sebelum dihantam cedera. Oleh karena itu, sang pemain harus giat berlatih untuk mendapatkan sentuhan kembali.

"Dia kurang memiliki ritme karena dia tidak bermain selama sebulan," tukas Ancelotti.