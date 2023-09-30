5 Penyerang Ganas Calon Pengganti Robert Lewandowski di Barcelona, Nomor 1 Bintang Liga Italia!

LIMA penyerang ganas calon pengganti Robert Lewandowski di Barcelona akan menjadi pembahasan kali ini. Tidak bisa dipungkiri, Lewandowski jadi salah satu sosok penting di lini serang Blaugrana sejak kepergian Lionel Messi.

Beberapa musim terakhir, bomber asal Polandia itu menjadi tulang punggung tim katalan untuk terus bersaing di papan atas. Dilansir dari laman Sportskeeda, Sabtu (30/9/2023), berikut lima penyerang ganas calon pengganti Lionel Messi di Barcelona.

5. Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)





Pertama ada penyerang Borussia Dormund, Youssoufa Moukoko. Namanya menjadi sorotan usai tampil di ajang Piala Dunia 2022 kemari.

Kala itu Moukoko tercatat mencetak enam gol dan enam assist dari 22 pertandingan sejauh musim 2022-2023. Berkat ketajamannya itu, Barcelona seharusnya mulai membidik sang pemanin sebagai pengganti Rober Lewandowski.

4. Lautarao Mastinez (Inter Milan)





Nama Lautaro Martinez juga cukup santer dikaitkan dengan Barcelona sepanjang bursa tarnsfer musim 2023-2024. Namun, sang pemain menyatakan komitmenya bersama Inter Milan.

Meski begitu, segara hal masih bisa terjadi di sepak bola. Termasuk kepindahan Luautaro Martinez ke Barcelona di bursa transfer mendatang.