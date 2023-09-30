Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Begini Kronologi Gol Offside Ramadhan Sananta yang Bikin Indra Sjafri Kena Prank hingga Sujud Syukur di Asian Games 2023

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |03:28 WIB
Begini Kronologi Gol Offside Ramadhan Sananta yang Bikin Indra Sjafri Kena Prank hingga Sujud Syukur di Asian Games 2023
Ramadhan Sananta mencetak gol kontra Uzbekistan U-24 namun dianulir (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KRONOLOGI gol offside Ramadhan Sananta yang bikin Indra Sjafri kena prank hingga sujud syukur di Asian Games 2023 menarik untuk diulas. Timnas Indonesia U-24 baru saja menelan kekalahan di babak 16 besar melawan Uzbekistan.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Shangcheng Sports Center, Hangzhou, China Kamis (28/9/2023) kemarin, tim asuhan Indra Sjafri berhasil menahan permainan selama dua babak.

Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24

Hingga akhirnya pertandingan berlanjut ke extra time di mana Tim Merah Putih sempat mencetak gol sebelum akhirnya dianulir wasit. Padahal saat itu Indra Sjafri telah melakukan sujud syukur.

Kronologi gol offside Ramadhan Sananta yang bikin Indra Sjafri kena prank hingga sujud syukur di Asian Games 2023 pun kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pendukung.

Dalam babak perpanjangan waktu yang berlangsung 2 x 15 menit, di babak pertama Uzbekistan berhasil unggul satu gol dari tendangan Sherzod Esanov di menit ke 92 setelah mendapat umpan dari Jasurbek Jaloliddinov.

Laga berlanjut hingga babak kedua perpanjangan waktu di mana Timnas Indonesia mendapatkan kesempatan emas tendangan bebas dari sisi kanan di menit ke 109. Tendangan tersebut diambil oleh Rizky Ridho dan berhasil mendarat di atas Ramadhan Sananta.

Pemain Persis Solo tersebut dengan sigap menyundul bola hingga masuk ke dalam gawang Uzbekistan. Indra Sjafri yang berada di sisi lapangan pun melakukan sujud syukur diiringi dengan selebrasi pemain Timnas Indonesia serta staf lain di bench.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631399/erick-thohir-minta-maaf-timnas-indonesia-gagal-lolos-piala-dunia-2026-tvg.webp
Erick Thohir Minta Maaf Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/kuda_laut_nusantara_vs_raybit_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Kuda Laut Nusantara Vs Raybit FC Imbang 4-4
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement