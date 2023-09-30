Begini Kronologi Gol Offside Ramadhan Sananta yang Bikin Indra Sjafri Kena Prank hingga Sujud Syukur di Asian Games 2023

KRONOLOGI gol offside Ramadhan Sananta yang bikin Indra Sjafri kena prank hingga sujud syukur di Asian Games 2023 menarik untuk diulas. Timnas Indonesia U-24 baru saja menelan kekalahan di babak 16 besar melawan Uzbekistan.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Shangcheng Sports Center, Hangzhou, China Kamis (28/9/2023) kemarin, tim asuhan Indra Sjafri berhasil menahan permainan selama dua babak.

Hingga akhirnya pertandingan berlanjut ke extra time di mana Tim Merah Putih sempat mencetak gol sebelum akhirnya dianulir wasit. Padahal saat itu Indra Sjafri telah melakukan sujud syukur.

Kronologi gol offside Ramadhan Sananta yang bikin Indra Sjafri kena prank hingga sujud syukur di Asian Games 2023 pun kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pendukung.

Dalam babak perpanjangan waktu yang berlangsung 2 x 15 menit, di babak pertama Uzbekistan berhasil unggul satu gol dari tendangan Sherzod Esanov di menit ke 92 setelah mendapat umpan dari Jasurbek Jaloliddinov.

Laga berlanjut hingga babak kedua perpanjangan waktu di mana Timnas Indonesia mendapatkan kesempatan emas tendangan bebas dari sisi kanan di menit ke 109. Tendangan tersebut diambil oleh Rizky Ridho dan berhasil mendarat di atas Ramadhan Sananta.

Pemain Persis Solo tersebut dengan sigap menyundul bola hingga masuk ke dalam gawang Uzbekistan. Indra Sjafri yang berada di sisi lapangan pun melakukan sujud syukur diiringi dengan selebrasi pemain Timnas Indonesia serta staf lain di bench.