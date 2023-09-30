Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Persija Jakarta Tetap Apresiasi Perjuangan Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, meski Gugur di 16 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |03:18 WIB
Persija Jakarta Tetap Apresiasi Perjuangan Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, meski Gugur di 16 Besar
Rizky Ridho kala membela Timnas Indonesia U-24. (Foto: PSSI)
A
A
A

HANGZHOU – Apresiasi tetap diberikan sejumlah pihak kepada Timnas Indonesia U-24, meski sudah tersingkir di babak 16 besar Asian Games 2023. Salah satunya datang dari klub top Indonesia, Persija Jakarta.

Persija Jakarta mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- memang menyumbang tiga pemain, yakni Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, dan Syahrian Abimanyu.

Timnas Indonesia U-24

"Terima kasih sudah berjuang sampai babak 16 besar Asian Games 2022," tulis akun Instagram Persija, Sabtu (30/9/2023).

Tim asuha Thomas Doll pun berharap para pemain jangan berkecil hati dengan kegagalan itu. Pasalnya, langkah mereka masih panjang dan masih punya kesempatan membawa Timnas Indonesia berprestasi di ajang lainnya.

"Tetap semangat Garuda Muda," sambung akun itu.

Ya, Timnas Indonesia U-24 terhenti langkahnya pada Asian Games 2023. Sebab, tim asuhan Indra Sjafri itu kalah 0-2 dari Uzbekistan dalam babak 16 besar di Shangcheng Sports Centre Stadium, Kamis 28 September 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631399/erick-thohir-minta-maaf-timnas-indonesia-gagal-lolos-piala-dunia-2026-tvg.webp
Erick Thohir Minta Maaf Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/moncongbulo_fc_menaklukkan_asahan_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Moncongbulo Bungkam Asahan FC di GOR Ken Arok
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement