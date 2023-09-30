Persija Jakarta Tetap Apresiasi Perjuangan Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, meski Gugur di 16 Besar

HANGZHOU – Apresiasi tetap diberikan sejumlah pihak kepada Timnas Indonesia U-24, meski sudah tersingkir di babak 16 besar Asian Games 2023. Salah satunya datang dari klub top Indonesia, Persija Jakarta.

Persija Jakarta mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- memang menyumbang tiga pemain, yakni Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, dan Syahrian Abimanyu.

"Terima kasih sudah berjuang sampai babak 16 besar Asian Games 2022," tulis akun Instagram Persija, Sabtu (30/9/2023).

Tim asuha Thomas Doll pun berharap para pemain jangan berkecil hati dengan kegagalan itu. Pasalnya, langkah mereka masih panjang dan masih punya kesempatan membawa Timnas Indonesia berprestasi di ajang lainnya.

"Tetap semangat Garuda Muda," sambung akun itu.

Ya, Timnas Indonesia U-24 terhenti langkahnya pada Asian Games 2023. Sebab, tim asuhan Indra Sjafri itu kalah 0-2 dari Uzbekistan dalam babak 16 besar di Shangcheng Sports Centre Stadium, Kamis 28 September 2023.