HOME BOLA LIGA SPANYOL

Respons Xabi Alonso Usai Dirumorkan Latih Real Madrid

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |16:37 WIB
Respons Xabi Alonso Usai Dirumorkan Latih Real Madrid
Xabi Alonso akan menggantikan peran Carlo Ancelotti dikursi kepelatihan Real Madrid (Foto: Reuters)
LEVERKUSEN – Xabi Alonso memberikan respons terkait dengan rumornya akan melatih Real Madrid. Alonso yang saat ini tengah menangani Bayer Levekusen menolak untuk membicarakan hal tersebut, namun tidak menutup kemungkinan rumor itu akan terwujud.

Sebagaimana diketahui, Alonso belakangan kencang dikaitkan akan melatih Real Madrid. Mantan gelandang Liverpool itu dibidik Los Blancos -julukan Real Madrid- karena berhasil mengawal Bayer Leverkusen tampil cukup konsisten.

Sejak ditunjuk pada Oktober 2022, Alonso hanya menelan 10 kekalahan dari 44 pertandingan di semua kompetisi. Pada musim ini, pelatih asal Spanyol itu sukses membawa Bayer Leverkusen meraih enam kemenangan dan satu kali imbang dari tujuh pertandingan.

Selain itu, pelatih Real Madrid saat ini, Carlo Ancelotti juga mengisyaratkan Alonso sebagai juru formasi Los Blancos masa depan. Meski demikian, Ancelotti juga mengakui saat ini waktunya belum tepat untuk Alonso.

Alonso sendiri mengakui belum sanggup melatih Real Madrid dalam waktu dekat. Eks gelandang Real Madrid itu saat ini sedang fokus untuk mengawal Werkself -julukan Bayer Leverkusen- meraih yang terbaik di kompetisi domestik maupun Eropa.

“Ini masih terlalu dini,” ujar Alonso dilansir dari Diario AS, Sabtu (30/9/2023).

