HOME BOLA LIGA SPANYOL

Ramai Diisukan Bakal Digantikan Xabi Alonso, Carlo Ancelotti Pilih Fokus Tatap Laga Real Madrid vs Las Palmas

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |17:25 WIB
Ramai Diisukan Bakal Digantikan Xabi Alonso, Carlo Ancelotti Pilih Fokus Tatap Laga Real Madrid vs Las Palmas
Carlo Ancelotti kala menangani Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, tampaknya tidak terpengaruh dengan rumor soal posisinya yang bakal digantikan Xabi Alonso. Tak ambil pusing dengan kabar miring itu, Ancelotti memilih fokus mempersiapkan tim menghadapi laga Real Madrid vs Las Palmas.

Pasalnya, Real Madrid dalam kondisi kurang baik jelang melawan Las Palmas. Jude Bellingham cs baru saja menelan kekalahan atas Atletico Madrid.

Carlo Ancelotti

Berlaga di Stadion Wanda Metropolitano dalam lanjutan Liga Spanyol 2023-2024 pada 25 September 2023, Real Madrid kalah dengan skor 1-3. Gol tunggal Madrid dicetak oleh Toni Kroos pada menit ke-35.

Karena itu, Ancelotti memasang target meraih poin penuh saat melawan Las Palmas. Demi membawa tim kembali ke jalur kemenangan, Ancelotti sudah melakukan sederet evaluasi

"Kami ingin kembali ke jalur kemenangan. Kami segera bangkit kembali setelah kekalahan lalu," kata Ancelotti, dilansir dari laman Real Madrid, Rabu (27/9/2023).

"Saya dan para pemain menyadari apa yang harus kami lakukan dengan lebih baik lagi,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
