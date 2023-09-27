Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid Diisukan Tunjuk Xabi Alonso sebagai Pelatih Baru, Carlo Ancelotti Bilang Begini

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |06:03 WIB
Real Madrid Diisukan Tunjuk Xabi Alonso sebagai Pelatih Baru, Carlo Ancelotti Bilang Begini
Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menyadari bahwa posisinya disebut-sebut akan digantikan oleh muridnya sendiri, yakni Xabi Alonso. Ancelotti pun mengaku senang jika Alonso kembali ke Madrid, namun ia menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk membahas hal tersebut.

Sebab bagi Ancelotti, saat ini yang terpenting adalah fokus bersama Madrid menjalani musim 2023-2024. Jadi, bisa diartikan Ancelotti masih menginginkan pekerjaan melatih Madrid karena itulah ia akan fokus dengan El Real.

Untuk yang belum tahu, Alonso belakangan dirumorkan akan segera melatih Real Madrid. Mantan gelandang berusia 41 tahun itu mempunyai rekor apik bersama Bayer Leverkusen. Pada musim ini, Alonso mampu mengantar Werkself -julukan Bayer Leverkusen- enam kemenangan dari tujuh pertandingan.

Dengan torehan itu, Bayer Leverkusen kini duduk di peringkat kedua klasemen sementara Liga Jerman 2023-2024. Pencapaian manis itu membuat rumor Alonso sebagai pelatih selanjutnya Los Blancos semakin menguat.

Xabi Alonso

Walau demikian, Ancelotti mengatakan masih betah untuk melatih Real Madrid. Don Carlo -julukan Carlo Ancelotti- mengisyaratkan akan bertahan di Real Madrid kendati sudah ada rumor dirinya segera tergantikan.

“Semua orang tahu bahwa saya sangat bahagia di sini, tapi ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan hal itu (pergantian pelatih). Ada banyak pertandingan saat ini, dan kami akan punya waktu untuk membicarakannya di masa depan,” kata Ancelotti dikutip dari Football Espana, Rabu (27/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630465/daftar-37-pemain-timnas-voli-indonesia-di-pelatnas-proyeksi-sea-games-2025-egi.webp
Daftar 37 Pemain Timnas Voli Indonesia di Pelatnas Proyeksi SEA Games 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/02/saleh_al_shehri.jpg
Daftar 3 Striker Arab Saudi yang Bisa Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia: Ada Pembunuh Argentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement