Real Madrid Diisukan Tunjuk Xabi Alonso sebagai Pelatih Baru, Carlo Ancelotti Bilang Begini

MADRID – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menyadari bahwa posisinya disebut-sebut akan digantikan oleh muridnya sendiri, yakni Xabi Alonso. Ancelotti pun mengaku senang jika Alonso kembali ke Madrid, namun ia menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk membahas hal tersebut.

Sebab bagi Ancelotti, saat ini yang terpenting adalah fokus bersama Madrid menjalani musim 2023-2024. Jadi, bisa diartikan Ancelotti masih menginginkan pekerjaan melatih Madrid karena itulah ia akan fokus dengan El Real.

Untuk yang belum tahu, Alonso belakangan dirumorkan akan segera melatih Real Madrid. Mantan gelandang berusia 41 tahun itu mempunyai rekor apik bersama Bayer Leverkusen. Pada musim ini, Alonso mampu mengantar Werkself -julukan Bayer Leverkusen- enam kemenangan dari tujuh pertandingan.

Dengan torehan itu, Bayer Leverkusen kini duduk di peringkat kedua klasemen sementara Liga Jerman 2023-2024. Pencapaian manis itu membuat rumor Alonso sebagai pelatih selanjutnya Los Blancos semakin menguat.

Walau demikian, Ancelotti mengatakan masih betah untuk melatih Real Madrid. Don Carlo -julukan Carlo Ancelotti- mengisyaratkan akan bertahan di Real Madrid kendati sudah ada rumor dirinya segera tergantikan.

“Semua orang tahu bahwa saya sangat bahagia di sini, tapi ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan hal itu (pergantian pelatih). Ada banyak pertandingan saat ini, dan kami akan punya waktu untuk membicarakannya di masa depan,” kata Ancelotti dikutip dari Football Espana, Rabu (27/9/2023).