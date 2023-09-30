Legenda Prediksi Liverpool Jadi Rival Terberat Manchester City untuk Pertahankan Gelar Juara Liga Inggris 2023-2024

JAKARTA – Legenda Manchester City, Shaun Wright-Phillips, prediksi tim yang akan jadi rival terberat Manchester City dalam mempertahankan gelar juara ke Liga Inggris 2023-2024. Tim itu adalah Liverpool.

Wright-Phillips menilai persaingan yang ketat ini membuat banyak orang menyukai Liga Inggris. Hal itu disampaikan mantan pemain Chelsea itu tersebut dalam acara bincang-bincang media yang merupakan bagian dari rangkaian Treble Trophy Tour Man City di Jakarta.

“Saya pikir itu sebabnya semua orang di dunia menyukai Premier League (Liga Inggris),” kata Wright-Phillips kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis 28 September 2023.

Lebih lanjut, Wright-Phillips memprediksi Liverpool akan menjadi pesaing kuat Man City dalam perburuan gelar di musim ini. Hanya saja, itu semua masih bisa berubah mengingat Liga Inggris musim ini baru bergulir enam pekan.