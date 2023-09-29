Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Penyebab Erling Haaland Tidak Main saat Manchester City Kalah 0-1 dari Newcastle United di Piala Liga Inggris 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |12:11 WIB
Penyebab Erling Haaland Tidak Main saat Manchester City Kalah 0-1 dari Newcastle United di Piala Liga Inggris 2023-2024
Erling Haaland kala berlaga bersama Manchester City. (Foto: Reuters)
PENYEBAB Erling Haaland tidak main saat Manchester City kalah 0-1 dari Newcastle United di Piala Liga Inggris 2023-2024 terungkap. Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, mengaku sempat ingin memainkan Haaland di akhir babak kedua.

Guardiola mengaku sempat ingin menurunkan Haaland dan Kyle Walker di menit-menit akhir babak kedua. Namun, dia mengurungkan niatnya itu karena tidak ingin ambil risiko, mengingat masih adanya banyak pertandingan yang akan dilakoni Man City.

Erling Haaland

“Saya pikir Kyle (Walker) punya banyak menit bermain, sama seperti Erling (Haaland) yang punya banyak menit bermain,” kata Guardiola, dikutip dari Manchester Evening News, Jumat (29/9/2023).

“Kami punya banyak pertandingan di depan. Mungkin 10-15 menit terakhir (untuk memainkannya), tapi saya memutuskan untuk tidak melakukannya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Guardiola menjelaskan sebenarnya absennya Haaland tidak terlalu berpengaruh. Sebab, Man City selalu bisa mencetak gol, siapa pun itu strikernya. Tapi di laga tersebut, dia mengakui lini pertahanan Newcastle United sangat solid.

“Kami mencetak banyak gol sejak saya tiba di sini. Statistik berapa banyak gol yang kami cetak dengan striker berbeda, dengan pemain sayap dan gelandang serang, tapi Newcastle adalah tim papan atas,” jelas Guardiola.

