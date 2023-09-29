Media Vietnam Puji Habis 1 Pemain Timnas Indonesia U-24 Ini karena Kerja Cemerlang meski Kalah 0-2 dari Uzbekistan U-24 di Asian Games 2023

MEDIA Vietnam, Bongda Plus, memuji habis 1 pemain Timnas Indonesia U-24, meski kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-24 di babak 16 besar Asian Games 2023. Pemain itu adalah sang kiper andalan Timnas Indonesia U-24, yakni Ernando Ari.

Menurut Bongda Plus, Ernando Ari bekerja sangat cemerlang di laga Timnas Indonesia U-24 vs Uzbekistan U-24 yang tersaji di Shangcheng Sports Centre Stadium, Kamis 28 September 2023 sore WIB. Refleks cepat Ernando Ari dalam menghalau bola disanjung media Vietnam karena sangat membantu Timnas Indonesia U-24 menyulitkan lawan.

Gawang Ernando Ari pun baru bisa dibobol Uzbekistan U-24 di babak tambahan waktu. Ada dua gol yang tercipta kala itu lewat aksi Sherzod Esanov pada menit ke-92 dan 120+1.

“Bermain ulet 90 menit, Timnas Indonesia U-24 terhenti di babak 16 besar setelah kalah 2 gol di dari Uzbekistan U-24 di perpanjangan waktu,” tulis Bongda Plus, dikutip Jumat (29/9/2023).

“Timnas Uzbekistan U-24 dipandang sebagai tim yang lebih kuat, sehingga Timnas Indonesia U-24 harus memasuki pertandingan dengan pertahanan yang tangguh. Selama 90 menit, Uzbekistan menciptakan posisi yang sepenuhnya dominan. Beragam rencana penyerangan dari lini tengah hingga pinggir dikerahkan tim ini,” lanjutnya.