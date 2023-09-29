Junior Lionel Messi Ini Lagi-Lagi Lakukan Selebrasi Ikonik Cristiano Ronaldo Usai Bikin Gol

JUNIOR Lionel Messi di Timnas Argentina, Alejandro Garnacho lagi-lagi lakukan selebrasi ikonik Cristiano Ronaldo. Aksi ini dilakukan Garnacho saat membantu Manchester United mengalahkan Crystal Palace di ajang Carabao Cup 2023-2024.

Bermain di Old Trafford, Rabu, 27 September 2023, Manchester United sukses menekuk Crystal Palace dengan skor telak 3-0. Bertanding tanpa beberapa pilar utama seperti Bruno Fernandes dan Marcus Rashford, Setan Merah – julukan Manchester United – sukses membuka keunggulan lewat Alejandro Garnacho pada menit ke-21.

Berawal dari skema apik di sisi kanan permainan United, Diogo Dalot kemudian mengirimkan sebuah umpan cut-back yang mengarah ke jantung pertahanan Crystal Palace.

Dengan masih dalam kawalan, Alejandro Garnacho sukses menendang bola sambil menjatuhkan badan menceploskannya ke dalam gawang dengan sangat mulus.

Namun yang lebih menarik, setelah mencetak gol Garnacho kemudian berlari ke sudut lapangan sambil menampilkan gestur menunjuk ke bawah dengan kedua tangannya.

Selebrasi ini merupakan selebrasi khas Cristiano Ronaldo yang disebut selebrasi “I’m here” atau yang berarti “Saya di sini”. Namun hal itu dilakukan oleh Alejandro Garnacho yang notabene adalah junior dari seorang Lionel Messi di Timnas Argentina.

Dengan segera, aksi selebrasi Garnacho ini menarik perhatian media dan pecinta sepakbola di dunia maya. Salah satu media inggris, ESPN.co.uk bahkan sampai mengunggah aksi winger berusia 19 tahun itu di media sosial instagramnya.

“Alejandro Garnacho melakukan selebrasi ‘I’m here’ milik Ronaldo,” tulis instagram @espnuk.