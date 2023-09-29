Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Eddie Howe Tegaskan Newcastle United Menang dengan Pantas atas Manchester City

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |00:06 WIB
Eddie Howe Tegaskan Newcastle United Menang dengan Pantas atas Manchester City
Eddie Howe sebut Newcastle United menang secara pantas atas Manchester City (Foto: REUTERS)
A
A
A

EDDIE Howe tegaskan Newcastle United menang dengan pantas atas Manchester City di putaran ketiga Piala Liga Inggris 2023-2024. The Magpies – julukan Newcastle – memberikan kekalahan tipis dengan skor 0-1 kepada Manchester City.

Newcstle United sukses menumbangkan The Citizens – julukan Manchester City – secara prematur di Piala Liga Inggris 2023-2024. Gol Alexander Isak pada menit ke-53 menjadi satu-satunya pembeda dalam laga yang dimainkan di St James’ Park Stadium, Kamis (28/9/2023) dini hari WIB.

Newcastle United vs Manchester City

Kemenangan ini terasa manis bagi pasukan Eddie Howe. Pasalnya, ini merupakan kemenangan pertama Newcastle United atas Manchester City sejak 30 Januari 2019 (2-1). Setelah itu, The Magpies meraih dua kali imbang dan menelan delapan kekalahan.

Seusai laga, Howe mengutarakan kebahagiaannya atas permainan Newcastle United. Dia mengatakan bahwa perubahan taktik yang diterapkan olehnya sukses membawa The Magpies meraih kemenangan secara pantas.

“Itu adalah permainan dua babak. (Mencari gol di babak pertama) sulit dan City bermain bagus. Kami tidak melakukannya, tapi bertahan dengan baik karena kami tidak menguasai bola,” kata Howe dikutip dari BBC Internasional, Kamis (28/9/2023).

“Babak kedua kami tampil luar biasa di sebagian besar aspek, bertahan dan menyerang. Kami menyerang dengan baik dan mungkin pantas menang pada akhirnya,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
