Hasil Timnas India U-24 vs Timnas Arab Saudi U-24 di 16 Besar Asian Games 2023: Brace Mohammed Maran Menangkan Green Falcons

HANGZHOU - Timnas Arab Saudi U-24 meraih hasil positif di ajang Asian Games 2023. Menghadapi India U-24, Green Falcons muda menang meyakinkan dengan skor akhir 2-0.

Kedua tim saling berhadapan di Stadion Huanglong, Hangzhou, Kamis (28/9/2023) malam WIB. Kedua gol Timnas Arab Saudi U-24 dicetak oleh Mohammed Maran.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim bermain dengan tempo sedang sejak awal pertandingan di mulai. Perlahan tapi pasti Timna Arab Saudi U-24 mulai memberikan ancaman ke daerah pertahanan India U-24.

Namun, para pemain belakang Timnas India U-24 cukup solid untuk ditembus. Alhasil skor kacamata bertahan sampai babak pertama selesai.