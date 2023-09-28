HANGZHOU - Timnas Arab Saudi U-24 meraih hasil positif di ajang Asian Games 2023. Menghadapi India U-24, Green Falcons muda menang meyakinkan dengan skor akhir 2-0.
Kedua tim saling berhadapan di Stadion Huanglong, Hangzhou, Kamis (28/9/2023) malam WIB. Kedua gol Timnas Arab Saudi U-24 dicetak oleh Mohammed Maran.
Jalannya Pertandingan
Babak Pertama
Kedua tim bermain dengan tempo sedang sejak awal pertandingan di mulai. Perlahan tapi pasti Timna Arab Saudi U-24 mulai memberikan ancaman ke daerah pertahanan India U-24.
Namun, para pemain belakang Timnas India U-24 cukup solid untuk ditembus. Alhasil skor kacamata bertahan sampai babak pertama selesai.